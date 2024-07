Filha do humorista Santos, do SBT, é assaltada em SP; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O humorista Santos, do SBT, compartilhou um vídeo que mostra sua filha sendo assaltada em São Paulo. Dois dos três suspeitos foram encontrados pela polícia.

O que aconteceu

A jovem de 17 anos e mais três amigas foram rendidas e assaltadas na região do Ibirapuera, na capital paulista, na manhã do sábado (6). O vídeo mostra uma ação de cerca de três minutos, em que os suspeitos apontam armas para as jovens e roubam os aparelhos celulares.

No mesmo dia, policiais militares perseguiram e apreenderam dois dos três suspeitos que aparecem no vídeo. Eles têm 17 anos, e um deles foi baleado e levado ao Hospital Saboya, no bairro do Jabaquara, onde permanece internado.

Os policiais seguiram a localização do celular de uma das vítimas de roubo e encontraram os suspeitos em fuga nas motos, que haviam sido roubadas no mês passado. Segundo a SSP-SP, um dos adolescentes deixou cair uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada. O outro apontou um simulacro de arma na direção dos policiais, foi alvejado e atingido. Com os suspeitos, foram recuperados objetos roubados na região.