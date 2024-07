No Médico24horas, ex-secretária esclarece mortes por SRAG e pico da pandemia no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O médico e apresentador do quadro Médico 24Horas, Fabrício Lemos, recebeu nesta segunda-feira (8) a especialista em clínica médica e cardiologista e ex-secretária de saúde do Acre, Paula Mariano.

Paula Mariano foi secretária adjunta de assistência da Secretaria de Saúde do Acre durante o início da pandemia, que explodiu com casos no estado em 2020. “A gente dormia e acordava contando respirador, leito, oxigênio. A gente para pra pensar e se passaram 4 anos, mas na época era tudo muito novo e a gente ia vivendo. Não foi fácil, perdemos muita gente. Tinha gente que era pra estar afastado e não quis se afastar, e pagaram o preço por isso. Conseguimos colocar oxigênio, respirador, em todas as unidades. Recebemos gente do Amazonas, da Bolívia, e foi um trabalho árduo, mas todo mundo deu as mãos”, disse.

Anúncios

Em julho de 2021, Paula Mariano conta que assumiu como titular da pasta da saúde no Acre e disse que teve como ponto alto de sua gestão o aumento da média de cirurgias no estado, com expansão do trabalho em Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Além disso, Mariano citou o trabalho de itinerância com crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista.

A ex-secretária de Saúde também relembrou a morte de pelo menos 12 crianças menores de 5 anos, em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), mas disse que na época a gestão fez todo o possível para tratar das vítimas. “A gente estava saindo de uma pandemia, conseguimos ampliar o hospital da Criança, trabalhamos na reestruturação. A gente tem que respeitar a dor das mães, mas você sabe que a gente fez o possível e o impossível para manter o sistema funcionando”, concluiu.

Para ver toda a entrevista com a Dra. Paula Mariano, que aborda também outros assuntos, assista ao episódio completo: