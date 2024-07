Ex-participante do Masterchef exibe mudança no corpo após emagrecimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Léo Santos, 29, conhecido por ter participado da quarta temporada do Masterchef Brasil, voltou a ser assunto por conta da transformação em seu corpo após um processo de emagrecimento.

O que aconteceu

O chef de cozinha perdeu cerca de 80 kg e impressionou os seguidores com tamanha evolução corporal. “Eu lembro dele, passada”, disse uma, surpresa. “Meu Deus, que transformação”, opinou outra, “Que superação, incrível”, apontou mais uma.

Em fevereiro deste ano, Léo compartilhou uma reflexão sobre o emagrecimento e compulsão alimentar. “É sobre assumir compulsões alimentares que precisam ser tratadas constantemente, é sobre parar de frente com o espelho e me olhar nos olhos e entender que tudo que construí ao longo dos anos está sempre por um fio. Uma ansiedade, ou uma onda de tristeza, ou até mesmo uma exaustão psicológica e pronto, voltamos a estaca zero! A compulsão alimentar é um leão domado, mas mesmo assim nunca será um gato, sempre será um leão”.

O cozinheiro ainda disse que nem tudo são flores. “Acho importante ser claro com todas as pessoas que me seguem e me perguntam e admiram sobre dieta, treinos e afins, pois existem, sim, os dias escuros, nem tudo é foto de espelho de academia e prato de salada, tem muito drama e surto envolvido, e tá tudo bem! Passamos tantos anos romantizando esse processo que ele passou a parecer fácil, afinal vocês entram no Instagram e todas as pessoas exibem seus corpos perfeitos e seus baixos percentuais de gordura, não é?”.

E seguiu refletindo: “Todos passaram a lutar e se torturar pela busca de um corpo invejável, inclusive eu, e graças a Deus por isso! Vivemos hoje em dia uma onda muito mais saudável, onde as pessoas passaram a entender e se interessar pelo que comem, mas existe uma linha tênue entre se preocupar com sua saúde física e encontrar o corpo perfeito a qualquer custo”.

Léo ainda apontou que a falha humana é normal. “Lidar com a alimentação como fonte de prazer e não ter com ela uma relação medicamentosa. Lembrar que nosso corpo precisa de descanso também. Tá tudo bem falhar, na próxima refeição você começa de novo. Não criminalize a diversão ao comer. Comer também é prazer, e nossa cabeça é tão importante quanto nossos músculos. Se hoje eu puder dar um conselho a quem me segue por dieta é: alie uma atividade física que você goste a sua rotina, e não abra mão de comer o que te faz feliz de vez em quando”.