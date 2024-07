Eliezer recebia cachê para realizar procedimentos estéticos: ‘Monetizar’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após sua participação no BBB, Eliezer passou por uma série de procedimentos estéticos ao longo de seis meses, mas decidiu desfazer os preenchimentos faciais no final do ano passado. Em entrevista ao GShow, o empresário detalhou a motivação por trás dessa decisão e a influência das críticas na sua aparência.

Eliezer submeteu-se a harmonização facial, implante de cabelos e barba, rinoplastia, aplicação de lentes de contato dental, preenchimento do maxilar, tratamentos de pele, ginecomastia e lipoaspiração.

Em senguida, o empresário revelou que continuou os procedimentos devido ao cachê recebido para fazer publicidade para médicos e clínicas. “Monetizei minha aparência. Quando fazia um procedimento, ganhava para fazer, divulgava o médico e isso me viciou. Cheguei a fazer procedimentos todos os meses”, relatou.

Além do incentivo financeiro, Eliezer mencionou o impacto das críticas sobre sua aparência como um fator determinante. “Estava passando por uma distorção de imagem. As harmonizações após o programa foram uma reação às críticas. Na tentativa de ser visto como bonito, exagerei”, confessou. Ele reconheceu que perdeu o controle e acabou se afastando de sua aparência natural.

Anteriormente, ele foi alertado por sua esposa Viih Tube sobre a possibilidade de estar sofrendo de distorção de imagem. Assim, Eliezer decidiu reverter os procedimentos. “A Viih falou que eu podia estar passando por uma distorção de imagem e me perguntou se estava fazendo por mim ou para as pessoas pararem de me xingar. Refleti e percebi que a única vez que fiz algo por mim foi antes do programa. Depois, foi para tentar alcançar a perfeição imposta pelas críticas”, concluiu.