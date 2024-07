Eduardo Costa, Maiara e mais: famosos impressionam pela magreza extrema

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Famosos nacionais e internacionais têm surgido cada vez mais magros, com isso, acabam se tornado alvo de especulações sobre o uso de medicamentos inibidores de apetite. Recentemente, um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) foi o remédio Ozempic, associado pelos internautas da rede social à perda de peso da cantora Maiara, da dupla com Maraísa, que chocou os fãs pela magreza excessiva.

Esses medicamentos foram desenvolvidos para diabetes, mas acabaram sendo também indicados para a obesidade. Ozempic e Wegovy têm como princípio ativo a semaglutida. Há ainda a substância liraglutida, usada nos medicamentos Victoza e Saxenda.

No últimos meses, o Mounjaro se tornou um dos termos mais pesquisados relacionados a “emagrecer” na internet: ele trata-se de injeção que virou febre para perder peso depois da onda da Ozempic, medicamento similar.

O Glow News lista abaixo alguns famosos que têm impressionado cada dia mais pela magreza excessiva, deixado fãs e admiradores preocupados.

Maiara

A cantora Maiara, dupla de Maraísa, está sendo chamando atenção pela sua magreza excessiva. No final de março deste ano, a artista deu o que falar após compartilhar algumas fotos e vídeos em que aparece de biquíni, exibindo o novo visual. Os comentários negativos sobre o corpo de Maiara deixou ela revoltada. Nos Stories do Instagram, ela gravou um vídeo negando que está com anorexia ou outra doença.

O que Maiara fez para mudar radicalmente?

Maiara participou do programa de emagrecimento de Maíra Cardi e emagreceu 16 quilos. A sertaneja ainda se submeteu a uma cirurgia bariátrica e passou por uma lipoaspiração.

“Emagreci uns 30 quilos. Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes”, contou Maiara em entrevista ao programa “The Noite”, no SBT.

Atualmente, a artista tem mostrado nas redes sociais que tem praticado bastante atividade física, além de fazer uma dieta balanceada.

Eduardo Costa

No começo do mês de março, o cantor Eduardo Costa chocou muita gente ao surgir irreconhecível nas redes sociais. Em um vídeo compartilhado no Instagram de um fã, o sertanejo aparece divulgado a agenda de um show, mas o que roubou a cena foi ele surgir ainda mais magro.

“Meu Deus, está muito diferente”, disse um internauta. “‘Só pode estar doente”, opinou outro. “Ele está muito magro, isso não pode ser normal”, comentou um terceiro.

‘Perdi 20kg com ajuda de um profissional’

À IstoÉ Gente, Eduardo Costa foi sucinto ao falar do seu processo de emagrecimento. “Emagreci 20kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. O meu ganho de peso começou na época da pandemia, quando parei de frequentar a academia, mudei para fazenda com a minha esposa e os filhos, e ganhei bastante peso”, disse o cantor.

Costa ainda afirma que teve a ajuda de um profissional sério. “O tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães de Belo Horizonte. A minha mulher me acompanhou e incentivou. Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma”, completou.

Bianca Andrade

No final de maio, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, se tornou alvo de comentários nas redes sociais por conta de seu emagrecimento. Após críticas de alguns internautas, a influenciadora e empresária usou o Stories do Instagram para esclarecer a nova forma física.

“Tem uma galera no Twitter que falou que eu estou muito magra, que eu estou muito feia, que eu estou exagerando na harmonização. Eu realmente estou muito magra, nunca estive com esse peso em toda a minha vida, dá para ver pelo meu braço. Toda vez que eu emagreço, meu rosto afunda no maxilar e a maça do rosto cresce. Eu até tenho harmonização, mas assim eu fiz há muitos anos”, explicou Bianca.

“Dessa vez, eu emagreci de estresse mesmo. Estresse de trabalho, de não comer, não foi saudável, não foi maneiro. É importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas”, prosseguiu.

“Eu não faço preenchimento e não coloco o ácido hialurônico há muito tempo. A boca eu botei mais um pouquinho. Estou com essa cara porque realmente estou muito magra, não foi que eu exagerei e mesmo se eu quisesse ter colocado algo, se eu tivesse vontade de fazer harmonização, seria um problema meu, entende? E tem uma galera que toda vez que eu posto tutorial de maquiagem comentam que o meu rosto é torto. Pelo amor de Deus, parem com isso”, finalizou.

Gkay

A influenciadora Gkay mostrou nas redes sociais um álbum de fotos de sua viagem à Turquia, no começo no mês, e recebeu críticas de internautas por surgir bastante magra.

“Linda ela estava quando tinha bastante carne”, disparou um internauta.

Na sequência, Gkay fez questão de rebater e disparou: “Vai no açougue”.