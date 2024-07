Dona Déa se revolta com ‘mordomias’ de Eliana na TV Globo: “Um absurdo”; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste domingo (07), Dona Déa deu o que falar ao demonstrar revolta com as ‘mordomias’ que a apresentadora Elianarecebeu para participar da final da Dança dos Famosos. Nos bastidores da TV Globo, ela expôs detalhes do camarim da loira.

Em um vídeo compartilhado pelo apresentador Luciano Huck, a mãe do humorista Paulo Gustavo apareceu detonando a produção por encher o camarim da ex-SBT com flores enquanto o dela não tinha nada.

“Abro a porta no camarim de Eliana. Aqui: tapete, flores. Ciúmes? Não. Fiquei com revolta. Fiz ele pegar as flores e trazer tudo aqui para mim, agora está lá no meu camarim. Um absurdo! Pegaram as plantas e colocaram tudo no camarim da Eliana. Eu estou reclamando!”, disparou ela, cheia de bom humor.

Por fim, a comentarista do Domingão com Huck ainda mandou uma ameaça ao comandante do dominical e sugeriu deixar a Vênus Platinada em 2025. “Ano que vem eu não estou aqui mais. Vou estar no SBT”, brincou.

Vale lembrar que Eliana deixou o SBT em junho e acaba de ser contratada pela TV Globo. A loira se prepara para tomar o comando do The Masked Singer Brasil e também será uma das apresentadoras do Saia Justa, no GNT.

Dona Déa reclama do tratamento que Eliana vai receber nos bastidores do #Domingão pic.twitter.com/inz5s4KHWp

— eplay (@forumeplay) July 7, 2024



DESABAFO

Em uma prévia da entrevista concedida ao Fantástico, a apresentadora Eliana, de 51 anos, recordou o período de 5 meses que passou hospitalizada durante a gestação da filha caçula, Manuela, de 6 anos, fruto do casamento com o diretor Adriano Ricco.

No trecho divulgado pela TV Globo, a comunicadora disse que a necessidade médica a obrigou a fazer uma pausa após muitos anos sem descanso: “Pela primeira vez, em muitos anos ininterruptos, eu precisei parar tudo. Foram cinco meses hospitalizada, sem saber onde a gente ia chegar. Fiz cerclagem para segurar a neném e depois eu tive um descolamento de placenta. Foram dois episódios difíceis, mas de muito aprendizado”.