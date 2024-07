Convenção Nacional G12 recebe fundador do movimento e reúne mais de 3 mil fiéis na Catedral da IBB

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Catedral Igreja Batista do Bosque em Rio Branco recebeu pela primeira vez no Acre, nos dias 4, 5 e 6 de julho, a Convenção Nacional G12 com o pastor César Castellanos, fundador da Missão Carismática Internacional e do movimento G12. O evento aconteceu na Catedral Batista do Bosque e reuniu filiais do Ministério IBB e da Missão Batista Celular Internacional – MBCI, sob coordenação dos pastores Ad Carlos e Lisandra.

O pastor Agostinho, presidente da Igreja Batista do Bosque, ressaltou que a recepção da Convenção no Acre é a realização de um sonho e falou da honra de receber em sua igreja o pastor César Castellanos.

“Sempre sonhei com a Catedral Batista do Bosque recebendo a maior Convenção Nacional. Durante anos avançamos e nos preparamos para que esse momento acontecesse. César Castellanos é um exemplo para todos nós. Tivemos uma grande mobilização de todas as nossas filiais da IBB como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Capixaba, Benfica, Acrelândia, Vila do V, Caladinho, Senador Guiomard, Boca do Acre, Porto Velho e Sorocaba, e por isso agradeço o empenho de todos os pastores e coordenações envolvidas”, afirmou.

De acordo com a organização da Convenção, mais de 3 mil pessoas prestigiaram o evento.

VEJA AS FOTOS: