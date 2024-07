Comitê Nacional de Certificação de Imóveis Rurais do Incra capacita analistas regionais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Certificar imóveis rurais é uma tarefa crucial para garantir a segurança jurídica e a gestão fundiária no Brasil. O INCRA, através do Comitê Nacional de Certificação de Imóveis Rurais, desempenha um papel fundamental nesse processo.

Durante a última semana, o Comitê Nacional está reunido na Superintendência Regional do INCRA no Acre, para nivelamento e capacitação dos analistas regionais, com foco nas ações de certificação junto ao Sistema Nacional de Gestão Fundiária – SIGEF.

A certificação garante que os limites de um imóvel não se sobrepõem a outros, e que o georreferenciamento foi feito conforme as especificações técnicas legais.

Ela é necessária para alterações de áreas ou proprietários em cartório, como compra, venda, desmembramento ou partilha.

A capacitação contínua desses analistas é essencial para manter a eficiência e a qualidade do processo realizado na Superintendência do Acre, que certamente estará mais preparada para atender a demanda local com maior segurança e agilidade.

“O objetivo com esse treinamento é avançar na regularização fundiária e na titulação no Acre, já que os nossos servidores estão cada vez mais empenhados para atender as demandas no estado”, disse Márcio Alecio, superintendente do Incra no Acre.

Ascom Incra/AC