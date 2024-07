Bruna Biancardi foi atrás de missionária para superar traições de Neymar, diz jornal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neymar Jr. e Bruna Biancardi, foram flagrados aos beijos no show de Thiaguinho, que ocorreu em São Paulo no sábado, 6. Contudo, de acordo com informações do “jornal EXTRA”, a influenciadora precisou de ajuda para superar as traições do jogador de futebol.

O portal de notícias revelou bastidores da volta entre o casal, mesmo depois do nascimento da terceira filha do craque, Helena, fruto de um envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly. De acordo com o EXTRA, Bruna recorreu até mesmo para os conselhos de uma missionária para superar as traições de Neymar.

A mãe de Mavie conheceu a missionária Adenácia através de Rafaella Santos, irmã de Neymar, quando elas ainda eram amigas. Segundo o jornal, Adenácia foi como uma conciliadora de fé entre Bruna e Neymar e sugeriu que a morena perdoasse o craque, mesmo após a notícia da gestação de Amanda vir à tona.

A missionária também foi contra o fato de Rafaella Santos ter ficado do lado de Amanda em meio à polêmica gravidez. Bruna precisou se apoiar nos amigos de Neymar, que eram a favor da relação, além de outras amigas dele.

A influenciadora teria feito até sessões de terapia para superar as traições do pai de sua filha. De acordo com o EXTRA, Neymar nunca desistiu de reatar o relacionamento. Bruna até tentou se reaproximar de Nadine, sua sogra, o que só aconteceu no batizado de Mavie, quando as duas fizeram as pazes.