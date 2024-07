Ana Maria se enfurece com jogadores da Seleção ao vivo; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Maria Braga mostrou que ainda não digeriu a eliminação da seleção brasileira na Copa América. Indignada com a derrota nos pênaltis, a apresentadora não conseguiu se controlar e soltou o verbo durante o “Mais Você” desta segunda-feira (8). No bate-papo esportivo com Felipe Andreoli, a loira não poupou palavras para detonar os jogadores e chegou a soltar um palavrão ao vivo.

Ao rever algumas cobranças, a contratada da Globo questionou o colega de emissora a respeito do comportamento dos atletas. De acordo com Ana Maria Braga, uma atitude em questão, algo que se tornou comum no futebol, tem lhe incomodado bastante. “Eu queria saber uma coisa. Sei que você vai responder e eu já sei a resposta”, iniciou.

“Mas, de todo jeito, a minha implicância é que todos eles aprenderam a dançar na frente da bola antes de bater o pênalti”, disparou a comandante do “Mais Você”. Concordando com o reclamação da companheira de programa, Louro Mané completou: “Maior firula”. Por sua vez, Felipe Andreolli também não se calou sobre o assunto.

POLÊMICA

“Não puxa esse assunto, pois eu estava falando sobre isso na redação”, comentou o jornalista. Não satisfeita em falar, Ana Maria se levantou e imitou a forma como os jogadores bateram os pênaltis. A revolta era tanta, que a loira até xingou: “É assim: Eles vêm, a bola está aqui e começam… Porra! Mas não é? O que muda?”.