Amada e odiada: saiba quem são os famosos a favor e contra Patrícia Abravanel

O nome de Patrícia Abravanel voltou a gerar polêmica. Após Eliana estrear na TV Globo no domingo, 7, como jurada do ‘Dança dos Famosos’, quadro do programa de Luciano Huck, Lívia Andrade fez uma publicação nas redes sociais dando boas-vindas para a loira, e ainda aproveitou para dar uma suposta alfinetada na filha de Silvio Santos, que fez questão de rebater a indireta na madrugada desta segunda-feira, 8.

“Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então, só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz. Todo sucesso e felicidade pra ela, que nasceu guerreira e não herdeira. O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção. Brilha!”, escreveu Lívia no Instagram.

Na sequência, internautas levantaram a possibilidade da postagem de Andrade ser uma indireta a Patrícia, que é herdeira de Silvio Santos, e que já teve desavenças com Eliana no passado, tanto que até pediu desculpas na despedida do SBT.

Patrícia usou o X, antigo Twitter, para deixar a sua mensagem: “Passando para agradecer o carinho e audiência de vocês. No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria”.

Amada ou odiada?

Veja a lista de alguns famosos que saíram em defesa de Patrícia Abravanel, já outros detonaram a herdeira do SBT.

Mara Maravilha

Mara Maravilha resolveu se manifestar em meio à polêmica envolvendo Lívia Andrade e Patrícia Abravanel. Por meio das redes sociais, a apresentadora defendeu a filha de Silvio Santos

“Bem que aquela coitadinha, quando estava aí no SBT, pensava que o A dela era de Abravanel. Só que não, né? (risos) As máscaras caem. Parabéns, Pati. Você, desde criança, já sabia o que queria”, escreveu Mara.

Sonia Abrão

A apresentadora Sonia Abrão também saiu em defesa de Patrícia. Em seu programa “A Tarde É Sua”, a veterana fez questão de apontar que Livia Andrade ainda não teria superado a demissão do SBT.

Alexandre Pato

O jogador de futebol Alexandre Pato saiu em defesa de sua cunhada Patricia Abravanel após polêmica com Lívia Andrade.

“Herdeira, honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vaiiii Pati!”, escreveu ele na publicação da cunhada no Instagram.

Pato é casado com a filha de número 5 de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, com quem tem um filho, Benjamin, de seis meses de vida.

Márcia Fu

Recentemente, a atleta e ex-participante de ‘A Fazenda 15’, Márcia Fu foi a convidada do programa da Blogueirinha e opinou sobre a dança das cadeiras dos apresentadores na televisão. No bate-papo, ela elogiou Patrícia Abravanel e criticou o “Programa Eliana”, que era exibido nos domingos do SBT.

“Não é minha cara apresentar um programa. Queria um programa mais legal, igual o seu. Achava um pouquinho chato, tenho que falar a verdade. É melhor para ela na Globo”, disse Márcia.

A medalhista olímpica ainda aproveitou para elogiar o desempenho de Patrícia Abravanel, que comanda o “Programa Silvio Santos” nas noites dos domingos do SBT.

“Eu gosto. Aquele show de calouros. Gosto dela. Dou certo com ela. Acho legal o programa dela, o que ela faz. A responsabilidade dela é muita, porque fora de ser filho de quem é, tem que dar conta da audiência”, completou.

Eliana

Segundo boatos, o clima entre Eliana e Patrícia Abravanel nunca foi dos melhores no SBT. As especulações ganharam ainda mais forças quando a loira deixou um comentário em uma postagem do Instagram do diretor Ariel Jacobowitz, logo após o recado afrontoso deixado por Patricia na mesma publicação.

Jacobowitz, que diretor do programa da loira, anunciou em suas redes sociais que irá assumir o comando do ‘Chega Mais’, atração matutina do SBT. “É com muita honra que agora sigo nessa nova missão de fazer das manhãs do SBT um lugar de informação, entretenimento, serviço, emoção e diversão. Temos um longo e desafiador caminho pela frente, e que vai dar certo, com muito trabalho e dedicação!”, começou Ariel.

“E ao mesmo tempo continuo encerrando esse ciclo lindo de 13 anos no comando do Programa Eliana até junho. Agradeço demais a todos que estão, que estiveram e que estarão ao meu lado nessa jornada! Um momento de grandes e emocionantes desafios profissionais!”, completou.

Nos comentários, Patricia aproveitou para dar uma alfinetada em Ana Maria Braga e Patrícia Poeta, que são concorrentes diretas das manhãs do SBT. “Certeza que com você no comando o “Chega Mais” vai ser o melhor programa desse segmento do Brasil!!! Namaria e Poeta que lutem!! Boraaaaaa!! Pra cima Sbt!!!”, escreveu a filha de Silvio Santos.

Poucas horas depois, Eliana também também comentou no post e, para alguns internautas, a comunicadora deu uma indireta para Patricia.

“Ari você vai brilhar onde estiver. Sempre respeitando os concorrentes e fazendo tudo com amor e profissionalismo, como sempre fizemos. Os queridos apresentadores do @chegamaissbt vão ter o privilégio de trabalhar com um baita profissional. Vai com tudo!!! Eu estarei sempre na torcida”, escreveu Eliana, que deixou o SBT no final de junho, após 15 anos na emissora.

Silvia Abravanel

Silvia Abravanel já fez revelações sobre sua relação com a irmã, Patrícia Abravanel, no ambiente de trabalho. Em entrevista ao podcast “Bagaceira Chique”, comandado por Luciana Gimenez, Silvia descreveu episódios de ciúmes e obstrução por parte de Patrícia, especialmente notáveis durante eventos ao vivo, como no Teleton de 2015.

Segundo ela, a irmã tentava minimizar sua presença no SBT. “A Patricia é muito ciumenta, sempre foi muito ciumenta, e ela queria só aparecer e se sobressair. Então ela meio que entrava na minha frente, na câmera, me isolava, não deixava eu falar, e chegou e falou isso pra mim: ‘Olha, você só chega lá, dá o seu recado, fala da Luana [filha de Silvia] e fica quieta o programa inteiro’. Eu não entendi muito bem, mas eu cooperei, só que aquilo começou a me magoar. Eu estava no ar, e o Brasil inteiro estava me vendo. Arrumei um ‘jeitinho’ de sair do palco, e saí chorando”, relatou Silvia Abravanel.