Invicto em casa, Juventude vence e afunda Grêmio no Z4 do Brasileirão

No frio de Caxias do Sul, o Juventude levou a melhor e venceu o Grêmio neste domingo (7) por 3 a 0. A partida no Alfredo Jaconi foi válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto, João Lucas e Erick Farias marcaram os gols.

O Ju segue invicto em casa. São cinco vitórias e dois empates em sete partidas. Esse é o último jogo do primeiro turno que o time manda em Caxias do Sul. Os dois próximos confrontos, contra São Paulo e Atlético-MG, foram vendidos e serão em Brasília.

O resultado tem efeitos opostos nos dois times. O Juventude passa a sonhar com o G6 e fica em 11º, com 19 pontos. O Cruzeiro, em sexto, tem 23. O Grêmio se afunda na zona de rebaixamento com 11 pontos e dois jogos a menos.

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira. O Juventude faz o confronto atrasado da Copa do Brasil contra o Internacional às 19h, no Beira Rio. O Grêmio joga pelo Brasileirão contra o Cruzeiro, às 18h30.

Renato Gaúcho segue fazendo revezamento de goleiros. Desta vez Rafael Cabral entrou na vaga de Marchesín.

Pedro Geromel completou 400 jogos pelo Grêmio. O defensor, porém, só jogou o primeiro tempo e foi substituído. Ele tem contrato até o final do ano e já chegou a mais que o dobro de partidas em relação ao ano passado. Uma futura renovação de contrato será debatida depois do encerramento das competições, mas o zagueiro admite se aposentar.

O Ju perdeu Zé Marcos ainda no aquecimento. O zagueiro sentiu um desconforto e foi substituído por Lucas Freitas. Abner acabou relacionado para o banco de reservas.