Celso Portiolli reacende polêmica e coloca filho para apresentar o ‘Domingo Legal’

Alvo de críticas desde que a filha foi confirmada no SBT, Celso Portiolli não se limitou às redes sociais e usou o seu programa para falar sobre o assunto. No “Domingo Legal” deste domingo (7), o apresentador debochou das acusações de que teria mexido os pauzinhos para colocar a filha na emissora e colocou um outro filho no ar.

De surpresa, o comunicador convidou Pedro para comandar a atração com ele: “Mas tem um outro convidado aqui. Vem aqui, filhote! Hoje o meu filho está aqui na TV. Veio visitar o papai”. Provando estar com a língua mais afiada do que nunca, ele comentou os burburinhos que criaram em torno de seu nome e o da filha.

Em seguida, Portiolli zombou das críticas que continua recebendo, principalmente nas redes socais. “Estão dizendo que eu pedi para a sua irmã trabalhar aqui na televisão. ‘Onde já se viu para a filha fazer o podcast’”, disse o contratado da emissora de Silvio Santos. Por fim, caindo na gargalhada, ele disparou: “Então, vou colocar mais um agora”.

PINGOS NOS IS

Ciente dos comentário negativos, Celso Portiolli saiu em defesa da filha e afirmou não ter envolvimento algum com a decisão da emissora. Por meio de suas redes sociais, ele disse: “Mas eu nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no Youtube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30”, escreveu o comunicador.