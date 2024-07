Zequinha e Gladson inauguram rotatória em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com investimentos de R$ 700 mil, o governador Gladson Cameli e o prefeito Zequinha Lima inauguraram no início da noite desta sexta-feira, 5, a rotatória no encontro das Avenida 25 de Agosto e Copacabana, em Cruzeiro do Sul. No local foi instalada a estátua do fundador do município, Marechal Thaumaturgo de Azevedo.

Taynara Martins, presidente do Departamento Estadual de Trânsito- Detran, destacou a importância da obra para a segurança e fluidez do trânsito. ” Este é o local de maior número de acidentes aqui em Cruzeiro do Sul, e por determinação do nosso governador, buscamos uma solução para esse problema em parceria com a prefeitura. Agradecemos ao nosso prefeito Zequinha Lima pela execução, que não se preocupou apenas com a beleza, mas principalmente com a segurança viária e a fluidez no trânsito”, enfatizou.

Ela também mencionou a melhoria na drenagem do local: “Antes, aqui alagava, causando prejuízos significativos aos moradores. Hoje, com essa drenagem e todo o trabalho realizado pela prefeitura, entregamos uma rotatória bela que vai melhorar a fluidez no trânsito e também se torna um cartão postal de Cruzeiro do Sul. O fundador da nossa cidade, Marechal Thaumaturgo, também teve seu monumento transferido para esse local da rotatória”, citou.

O Tenente-Coronel Gustavo Matias, comandante do 61 BIS, ressaltou a colaboração e a importância histórica da nova rotatória.

“Essa estátua não é só uma homenagem ao Marechal Thaumaturgo, mas simboliza também os valores e a bravura daquele militar, representa todos esses valores e essa bravura que também é uma característica do povo e da população de Cruzeiro do Sul. Renovo aqui a nossa integração, a nossa união com a sociedade, não só na defesa da pátria e da segurança, mas também no compromisso de trazer o desenvolvimento, e isso vai unir os nossos povos, vai unir os nossos valores, sempre pensando na população e no bem-estar do povo.”

O governador Gladson Cameli reforçou a importância da parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul para a execução da obra.” Essas ações em conjunto – governo, prefeitura, prefeitura e governo – só têm melhorado a vida das pessoas com várias ações em todas as áreas, seja na área de infraestrutura, social, saúde, educação. Aqui, nessa rotatória, como nosso prefeito e a presidente do Detran, Taynara Martins, já mencionaram, é uma obra exemplar. Não é somente segurança, mas deixa a nossa cidade com uma energia mais positiva, mais alegre, mais bonita. O Marechal Thaumaturgo com a nossa bandeira é o símbolo desse diamante que é o Acre, que é Cruzeiro do Sul, e nós juntos temos que cuidar e proteger dele, porque cuidando dele, cuidamos das pessoas”, ressaltou

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância da obra e os esforços conjuntos. ” Aqui fizemos toda a estrutura de drenagem e a rotatória. Com certeza, aqui é o resultado do sucesso da parceria do governo do estado com a prefeitura, através do Detran. Quero agradecer muito a Taynara e nos orgulho muito dela estar nessa posição hoje ajudando a nossa cidade.”

Zequinha destacou os benefícios da nova rotatória: “Aqui é um local que nós tivemos incidência de muitos acidentes, então isso aqui também é um trabalho preventivo. A gente trabalha para prevenir e evitar que as pessoas possam se acidentar. Além disso, aqui hoje virou um ponto bem movimentado da nossa cidade. Virou uma rotatória moderna, bonita, ampla, que dá gosto das pessoas passarem aqui, tirarem uma foto. O fluxo de veículos também melhorou muito, porque essa região, em horários de pico de trânsito, é muito movimentada e a rotatória dá uma dinâmica maior aos veículos transitando nesses locais, principalmente início de manhã, meio-dia e início da noite. “Fizemos aqui também a parte de drenagem. Essa região, aqui nós estamos na frente de uma igreja Nossa Senhora Aparecida. E aqui nós tínhamos um alagamento, então fizemos também essa parte de drenagem. O trabalho não foi feito só na parte visual. Mas por debaixo dessa rotatória também, tem todo um trabalho de drenagem que foi feito para garantir que aqui também não acumule mais água, os fiéis possam frequentar a igreja tranquilamente no período invernoso e a gente deixa a cidade cada vez mais bonita, né? É bonito de ver, toda iluminada, a imagem de Thaumaturgo agora presente” , destacou.

Maratona de inaugurações

Em Cruzeiro do Sul o prefeito Zequinha Lima faz uma verdadeira maratona de inaugurações e ordens de serviços. Na quarta-feira, 4, entregou para a população do Bairro Miritizal, a creche da localidade, cuja obra ficou abandonada por 8 anos. Com um total aproximado de 50 funcionários, a creche atenderá 272 crianças, de 0 a 5 anos, em dois turnos. O investimento da prefeitura foi de R$ 1.4 milhão, totalizando R$ 2.7 milhões.

Nesta sexta-feira, 5, em parceria com Diocese e o Governo do Estado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou Casa de Apoio do Juruá, que terá capacidade para atender 40 pessoas que fazem tratamento de saúde no município. A parceria entre as instituições permitiu que a Diocese cedesse o espaço, o Governo do Estado realizou a reforma necessária e o município será responsável pela administração da Casa de Apoio, que fica no Bairro Telégrafo.

Zequinha Lima entregou ainda na sexta-feira, a primeira etapa da Casa do Produtor Rural, no Bairro Aeroporto Velho e assinou Ordem de Serviço para Reforma do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

A Casa do Produtor Rural, cuja obra está 90% concluída, terá capacidade para abrigar 40 pessoas e representa um investimento de R$ 2 milhões, provenientes de uma emenda parlamentar da atual vice-governadora e ex-senadora Maílza.