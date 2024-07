Xapuri arcará com quase R$ 1 milhão para retomar obras paralisadas de creche

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na última quinta-feira, 4, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, foi ao município de Xapuri para fazer a entrega de dois ônibus para a prefeitura da cidade e visitar a Escola Municipal Professora Rita Maia, que tem o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do interior do estado.

Além disso, o Fundo aprovou a repactuação para a continuidade da construção de uma creche no município. “Enche o coração vir aqui retomar essa obra que foi paralisada. É uma prioridade na nossa gestão porque sabemos que essa creche é fundamental para fortalecer a educação infantil da região, para as famílias que vivem em Xapuri”, afirmou Fernanda.

A obra, que faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação, instituído pela Lei 14.719/2023, teve início em 10 de dezembro de 2018, com um investimento inicial de R$ 2.532.378,05, totalmente financiado pelo FNDE. Contudo, devido a diversas dificuldades, a construção foi paralisada com apenas 24,64% de execução física registrada.

“Ficamos muito felizes por receber a presidente Fernanda, que veio trazer essas duas notícias. Primeiro, a retomada da nossa creche, uma obra que estava paralisada há tanto tempo, e, por meio do Ministério da Educação e do FNDE, estamos retomando essa obra. Essa é a primeira boa notícia”, declarou Bira Vasconcelos, prefeito do município.

Com a nova repactuação, o valor total do projeto foi atualizado para R$ 3.739.271,81, considerando a correção pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Desse montante, o FNDE irá repassar R$ 2.803.630,58, enquanto o município de Xapuri arcará com uma contrapartida de R$ 935.641,23.

Com informações do FNDE.