SEE presta esclarecimentos sobre transporte de alunos do Juruá para os Jogos Escolares

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Coordenação de Desporto Escolar, fez esclarecimentos, por meio de nota, sobre o ônibus que traria atletas do Vale do Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter) para a fase estadual dos jogos estudantis que acontece em Rio Branco.

A pasta se desculpou com os alunos, pais e responsáveis pelo transtorno causado na noite de quinta-feira, 4, na rodoviária de Cruzeiro do Sul, por desencontro de informações sobre o transporte dos alunos, principalmente os oriundos de Porto Walter para Rio Branco.

“Garantimos aos alunos e seus responsáveis que eles não serão prejudicados nas competições e que está garantido o direito de descanso de 24h após a chegada em Rio Branc”, diz a secretaria no comunicado.

A SEE também afirmou que, em caráter emergencial, fez a compra das passagens em ônibus comercial para os atletas de Porto Walter, que embarcaram nesta sexta-feira, 5, e os atletas dos demais municípios neste sábado, 6.

“Até que possam embarcar, todos os atletas de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Porto Walter estão devidamente hospedados em Cruzeiro do Sul e com despesas correndo por conta desta secretaria”, afirmou a pasta.

Em razão dos transtornos, as competições das modalidades que ocorreriam no sábado, 6, foram transferidas para o domingo, 7, sem quaisquer prejuízos para o calendário dos jogos, bem como para os atletas do Vale do Juruá que competirão em Rio Branco, segundo a SEE.

“De outra parte, informamos que sobre a questão do ônibus em si, a SEE adquiriu um ônibus adequado para o transporte dos alunos e aguarda a entrega do veículo e, mais uma vez, nos desculpamos com os alunos, seus pais e responsáveis pelo transtorno que passaram na rodoviária de Cruzeiro do Sul e reafirmamos nosso compromisso de agilizar todas as ações para contornar tal problema e garantir que todos participem dos jogos”, conclui a nota assinada pelo secretário Aberson Carvalho.