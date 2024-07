Preso com drogas e fuzil, empresário de Roraima vira réu por tráfico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O empresário Fabrício de Souza Almeida, de 38 anos, virou réu por tráfico de drogas e posse de armamento de uso restrito nesta quinta-feira. Ele havia sido preso após uma operação policial no final de maio, na qual seu irmão, Antonio Olivério Garcia Bispo, também foi detido. Ele, no entanto, teve a prisão preventiva revogada e foi solto. Bispo é investigado por posse ilegal de munição.

Ambos são sobrinhos do governador de Roraima Antonio Denarium (PP), que não tem relação com o caso. Por meio de nota divulgada após a operação, o governador reafirmou seu “posicionamento (…) contra qualquer tipo de atos ilícitos” e defendeu “a apuração rigorosa de todos os fatos relacionados ao caso apresentado”.

As investigações da Polícia Civil tiveram início após a apreensão de 70 kg de skunk em uma chácara, próximo ao igarapé Água Boa, na zona rural de Boa Vista. O comerciante Fabrício de Souza Almeida foi identificado pelas autoridades como o dono da carga de droga. Um piloto, que não foi localizado, também teria tido participação.

Agentes da Polícia Civil começaram a acompanhar os passos de Fabrício Almeida, divididos em três equipes. O comerciante foi abordado no galpão de uma marmoraria no bairro Pintolândia. Um fuzil e um revólver 3,57, além de munições, foram encontrados com o homem. Antonio Olivério Garcia Bispo, que estava no local, acabou preso, apontado como o responsável por guardar o armamento.

Uma chave encontrada no carro do comerciante foi usada pelos policiais para abrir um depósito no bairro Caranã. Cerca de 75kg de skunk foram apreendidos dentro do endereço, totalizando 145kg de droga encontrados na operação. Segundo a Polícia Civil, no bairro Cruviana, os agentes encontraram e apreenderam mais armas de grosso calibre armazenadas em um cofre.