Prefeitura de Rio Branco só chamará aprovados em concurso após as eleições

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito Tião Bocalom (PP) declarou ao ac24horas na sexta-feira, 5, que o chamamento dos aprovados do edital n° 2 do concurso da prefeitura, realizado este ano, só ocorrerá após as eleições municipais.

O edital inclui vagas para operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas, agente comunitário de saúde e agente de endemias. “Só depois da eleição, durante a eleição, não”, afirmou Bocalom, acrescentando que a convocação poderá ocorrer até o final deste ano.

Anúncios

As provas objetivas do certame foram aplicadas no dia 21 de abril. Na última semana, a Prefeitura de Rio Branco empossou, na Catedral da Igreja Batista do Bosque, 446 novos servidores efetivos do município. Tomaram posse na ocasião candidatos nomeados dos certames de 2019, 2023 e 2024.