Neymar registra filha com Amanda Kimberlly; veja trecho da certidão

Neymar registrou Helena, sua filha com Amanda Kimberlly. A menina, que nasceu no último dia 30, pesando 3,290 kg, foi registrada com o nome dos pais, como mostra um trecho da suposta certidão de nascimento divulgada pelo jornalista Leo Dias, nesta sexta.

Ainda de acordo, com o jornalista, Neymar, a mãe e a irmã estiveram visitando a bebê na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, na última quinta-feira, 4. O jogador também levou o filho Davi Lucca, de 12 anos, para conhecer a nova irmã. Ney é pai ainda de Mavie, de 9 meses, fruto do atual relacionamento com Bruna Biancardi.

Amanda é modelo e tem 30 anos e teria se envolvido com o craque no início de outubro do ano passado, no período em que Bruna Biancardi estava dando à luz à Mavie, que nasceu no dia 6 daquele mês.

Os rumores de que a modelo estaria grávida de Neymar circulam desde janeiro. Neymar Jr. se propôs a fazer o teste de DNA, mas entre os familiares do atleta a paternidade é certa. Prova disso é a relação de amizade de Kim com Rafaella Santos, irmã do jogador do Al-Hilal.

Amanda e Neymar estiveram juntos em Barcelona, justamente nove meses antes da data prevista para a menina nascer. O atacante foi “encontrado” na cidade quando ele foi filmado numa boate, ao lado de uma loira e uma morena, dentro de um cercadinho vip.

Neymar tinha acabado de atuar pela seleção brasileira contra o Peru, durante as eliminatórias da Copa de 2026, em Lima. Ele deveria se apresentar em seguida ao Al-Hilal, mas aproveitou a folga para fazer uma parada na cidade espanhola para ver o filho, Davi Lucca, que mora lá com a mãe, e também Amanda.

Segundo pessoas próximas à modelo, o caso com Neymar era anterior ao envolvimento do jogador com Bruna Biancardi. Mas Amanda e o atacante tinham, digamos, uma amizade colorida de anos. Sabida pelos amigos e pela família dele. E também por Bruna, que após o vídeo da boate publicou um desabafo sobre estar “decepcionada”. Não foi apenas pelo namorado na balada enquanto estava grávida dele no Brasil.