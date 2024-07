Morre Jon Landau, produtor de ‘Avatar’ e ‘Titanic’, aos 63 anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Morreu aos 63 anos o produtor de cinema vencedor de Oscar Jon Landau, vítima de câncer, de acordo com informações do “The Wrap”. Landau produziu filmes como “Titanic” e a franquia “Avatar.

Nascido em 23 de julho de 1960 na Cidade de Nova York, nos EUA, Landau era filho de Edie , uma produtora, e Ely A. Landau , um executivo de estúdio e produtor.

No início da década de 1990, Landau foi vice-presidente executivo de produção de longas-metragens na Twentieth Century Fox .

Ele é mais conhecido por produzir Titanic (1997), um filme que lhe rendeu um Oscar e se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos, o primeiro a atingir US$ 1 bilhão em receitas brutas. O filme atingiu US$ 1,84 bilhão, mais que o dobro dos US$ 914 milhões do então recordista Jurassic Park (1993). Titanic mais tarde arrecadou outros US$ 300 milhões em 2012, elevando o total mundial do filme para US$ 2,18 bilhões, tornando-se o segundo filme a atingir US$ 2 bilhões, como resultado.

Em 2009, Landau e James Cameron produziram o blockbuster de ficção científica Avatar , que desde então superou sua colaboração anterior, Titanic , para se tornar o novo filme de maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 2,92 bilhões. Avatar rendeu a Landau sua segunda indicação ao Oscar.