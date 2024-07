Forças de segurança apreendem quase 50 quilos de drogas em Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na madrugada deste sábado, 6, uma operação conjunta entre o Grupo Especial de Fronteira- Gefron, Polícia Federal e Polícia Militar apreendeu na zona rural de Mâncio Lima, quase 50 quilos de drogas avaliados em R$ 1.4 milhão.

As equipes policiais estavam em patrulhamento pelos ramais nas adjacências do município de Mâncio Lima quando deram ordem de parada a um veículo, sendo que o condutor não obedeceu e empreendeu fuga. A equipe iniciou um acompanhamento tático, porém devido às más condições de trafegabilidade do ramal não foi possível realizar a abordagem. Ao retornar ao local da abordagem os policiais encontraram sacos no meio da mata e encontraram 46 quilos de cocaína e 2 quilos de maconha do tipo Skunk. O prejuízo estimado para o crime é de aproximadamente R$ 1.4 milhão.

Todo o material foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, para as medidas cabíveis ao caso.

A ação da Sejusp, por meio do Gefron e demais forças de segurança, se deu no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.