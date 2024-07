Flamengo vacila, empata com Cuiabá, mas permanece na liderança na rodada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Flamengo e Cuiabá fizeram jogo complicado e ficaram no empate por 1 a 1, na noite deste sábado, no Maracanã. A partida foi válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder da competição tem um tropeço importante dentro de casa.

O resultado mantém o Fla na ponta, com 31 pontos. O rubro-negro não pode ser ultrapassado nessa rodada por Palmeiras ou Botafogo, que só conseguem diminuir a diferença para um ponto, já que tem 27. O Cuiabá fica em 15º, podendo entrar no Z4 dependendo de outros resultados.

Pedro chegou aos sete gols no Brasileirão e é o artilheiro. Foi o 25º dele em jogos oficiais em 2024 e o 130º com a camisa do Flamengo. Derik Lacerda marcou para o Cuiabá.

O Fla volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Fortaleza em casa. A partida será às 20h (de Brasília). O Cuiabá só entra em campo novamente no sábado, dia 13, contra o Bahia em Salvador, às 16h (de Brasília).

Bruno Henrique preocupa o Flamengo. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito, iniciou tratamento no vestiário e passará por exames ainda na noite deste sábado.

Gabigol continua afastado dos jogos do Flamengo. O atacante treina ao lado dos demais jogadores no CT, mas ainda ficará fora das partidas por determinação da diretoria. A janela abre no dia 10.