Estudantes do Vale do Juruá não participam de Jogos Estudantis por falta de transporte

Sessenta estudantes de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Porto Walter poderão deixar de participar da fase estadual dos Jogos Estudantis em Rio Branco por falta de transporte. O embarque que seria feito na noite desta quinta-feira, 4, não aconteceu por falta de segurança no ônibus de transporte escolar disponibilizado pelo governo do Estado. Na manhã desta sexta-feira, 5, as equipes não embarcaram novamente.

O problema é que a viagem entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco pela BR-364 dura mais de 12 horas. E as competições estão marcadas para a manhã de sábado.

A diretora do Instituto São José, Rosa Mônica, diz que a situação é humilhante. “Ontem queriam que os atletas do Juruá fossem para Rio Branco nesse ônibus sem climatização, banheiro, sem segurança e um mínimo de dignidade. A revolta foi grande e eles não embarcaram com a promessa de que hoje, sexta às 7:00 sair às 7 horas, o que não a aconteceu novamente. São mais de 50 atletas com sonhos roubados”, relata ela.

Adelcimar Carvalho, coordenador de esportes do Núcleo da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes -SEE, no Juruá, disse que não há possibilidade dos alunos irem todos de uma vez para a capital. ” Tivemos um contratempo. Estão sendo feitos ajustes e adequações na logística de transporte e dos jogos. Hoje ainda iremos mandar 8 estudantes, sábado mais 44 as 5 horas da manhã e as 7 horas no ônibus de linha vão mais 8. Os Jogos deverão ser realizados em Rio Branco no domingo e segunda-feira “, citou Adelcimar.

Rosa Mônica diz que houve a promessa até de mudança de dias e horários da realização das competições na capital para que as equipes do Vale do Juruá participem dos Jogos Escolares 2024. Mas ela não acredita que a situação será resolvida e decidiu retirar as equipes do São José dos jogos na capital. A instituição de ensino é campeã da fase municipal dos Jogos, na ginástica rítmica. “Eu não acredito que vão mudar. Então eu particularmente estou aconselhando os pais dos meus alunos para procurarem o Ministério Público, por dano moral, psicológico e financeiro. Porque os pais gastaram e foram meses de treinamento e o psicológico das crianças está abalado, e estão chorando. Então são os pais que tem fazer isso e entrar contra o ministério público e pedir uma providência, ou entrar com mandado de segurança para que as competições não aconteçam, para dar tempo o Juruá chegar. Eu como escola São José me retirei da competição, fiz um áudio e encaminhei a eles me retirando da competição. Não coloco meus alunos dentro de um ônibus para serem massacrados como foram no ano passado. No ano anterior, eles saíram daqui 3h da tarde e quando chegaram em Rio Branco já era 4h da manhã, 8h da manhã do sábado eles já tinham que estar dentro da quadra para competir o vôlei de praia, no sol quente. Mas eles são guerreiros e jogaram assim mesmo, ganharam como vice-campeões e até hoje a medalha não chegou. Mandamos também, as meninas do xadrez e vôlei de praia, uma delas tinha que está as 8h da manhã na competição, mas esqueceram de buscar ela, e quando chegou no local, a competição já tinha começado, e já havia perdido duas partidas e depois disso nem conseguiu competir mais, passou a noite em uma estrada e acordou cedo”, relatou a diretora.

Nota de Esclarecimento

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Coordenação de Desporto Escolar, faz os seguintes esclarecimentos sobre o ônibus que traria atletas do Vale do Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter) para a fase estadual dos jogos estudantis que acontece na cidade de Rio Branco:

– Em primeiro lugar pedimos desculpas aos alunos e seus pais ou responsáveis pelo transtorno causado na noite de quinta-feira,4, na rodoviária de Cruzeiro do Sul, por desencontro de informações sobre o transporte dos alunos, principalmente os oriundos de Porto Walter, para Rio Branco;

– Garantimos aos alunos e seus responsáveis que eles não serão prejudicados nas competições e que está garantido o direito de descanso de 24h após a chegada em Rio Branco;

– Em caráter emergencial, a secretaria realizou a compra das passagens em ônibus comercial para os atletas de Porto Walter, que deverão embarcar nesta sexta-feira, 5, a partir das 19h, e os atletas dos demais municípios virão neste sábado, 6, a partir das 5h.

– Até que possam embarcar, todos os atletas de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Porto Walter estão devidamente hospedados em Cruzeiro do Sul e com despesas correndo por conta desta secretaria;

– Assim sendo, as competições das modalidades que ocorreriam no sábado,6, foram transferidas para o domingo, 7, sem quaisquer prejuízos para o calendário dos jogos, bem como para os atletas do Vale do Juruá que competirão em Rio Branco;

– De outra parte, informamos que sobre a questão do ônibus em si, a SEE adquiriu um ônibus adequado para o transporte dos alunos e aguarda a entrega do veículo e, mais uma vez, nos desculpamos com os alunos, seus pais e responsáveis pelo transtorno que passaram na rodoviária de Cruzeiro do Sul e reafirmamos nosso compromisso de agilizar todas as ações para contornar tal problema e garantir que todos participem dos jogos.

Rio Branco, 05 de julho de 2024.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes