Esposa de Arlindo Cruz viaja à Europa com namorado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A esposa do cantor Arlindo Cruz, Babi Cruz, viajou à Europa com o namorado, André Caetano, para acompanhar a turnê do filho dela Arlindinho por países do continente.

Em imagens publicadas no Instagram, Babi aparece apenas ao lado do filho, que se apresentou na sexta-feira, 5, em Lisboa, Portugal, e cantará neste sábado, 6, em Paris, na França, e neste domingo, 7, em Milão, na Itália.

Anúncios

Ao anunciar os shows, Arlindinho brincou: “Vou fingir naturalidade. Seguem os shows da agenda de julho. Que ano maravilhoso!”. Aproveitando a viagem, Babi publicou uma foto à beira de uma piscina de um hotel, no qual encontra-se hospedada com André, que também divulgou uma foto com a mesma vista. Depois, os dois postaram imagens na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Portugal.

Babi assumiu relacionamento com André em fevereiro de 2023. Na época, foi alvo de críticas e ressaltou que segue cuidando integralmente do seu marido, Arlindo Cruz, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017 e, desde então, é tratado em casa.