Em Rodrigues Alves, serviços de melhorias nos ramais são intensificados

Com a chegada do verão, a Prefeitura de Rodrigues Alves intensificou os serviços de melhoria dos ramais do município. As equipes atuam na foz do Paraná, Agrovila do Muju, ramal do Esquecido, na abertura do ramal da foz do Apuí e São João. Executa ainda os serviços de implantação de bueiros nos ramais do Havaí, projeto Paraná e na continuação dos serviços de pavimentação asfáltica do ramal Treze de maio/Profeta.

Para o serviço a gestão atua com recursos próprios para proporcionar acessibilidade e facilitar o escoamento de produtos agrícolas.

“O município está empenhado em melhorar a infraestrutura local e promover melhorias que impactam positivamente as comunidades”, destacou o prefeito Jailson Amorim.

“Como morador da zona rural, fico satisfeito em ver a Prefeitura realizando esses serviços. Essas melhorias não apenas facilitam o deslocamento das famílias, mas também ajudam no escoamento dos nossos produtos e ajuda na nossa renda” Afirmou José Francisco Azevedo, morador da Agrovila.