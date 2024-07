Colisão entre carro e bicicleta deixa moradora em situação de rua gravemente ferida

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou uma moradora em situação de rua, identificada como Fátima, gravemente ferida na noite deste sábado, 6, na ponte Juscelino Kubitschek (ponte metálica), no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Fátima estava trafegando em uma bicicleta no sentido do 2° para o 1° distrito, na contramão, quando colidiu de frente com um veículo modelo Corsa Classic, de cor preta, placa MZT-9795.

Anúncios

Com o impacto, Fátima foi arremessada contra a estrutura de ferro da ponte, bateu a cabeça, desmaiou e quase caiu da ponte no rio Acre.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Fátima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, Janaína Gonçalves, a paciente sofreu fraturas na cabeça e na perna esquerda, hematoma no olho, sangramento no ouvido, e seu estado de saúde é gravíssimo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.