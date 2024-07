César Messias diz que destino do PSB será anunciado na segunda-feira (8)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Acre, César Messias, disse ao ac24horas na tarde deste sábado (6) que a respeito da posição do partido nas eleições municipais em Rio Branco só irá se manifestar na segunda-feira (8), quando será convocada coletiva de imprensa.

“Estamos reunindo o partido e segunda-feira vamos comunicar oficialmente qual é a posição do partido nas eleições municipais”, afirmou Messias.

A fala de César Messias acontece após um afastamento do partido da aliança com a chapa emedebista, que tem como pré-candidato a prefeitura de Rio Branco o ex-prefeito Marcus Alexandre. Na sexta-feira (5), o prefeito Tião Bocalom (PL), pré-candidato à reeleição, e o vice-presidente estadual do Progressistas (PP), Lívio Veras, deram declarações de que estão abertos a uma composição com o PSB.