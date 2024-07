Barragem em Conceição do Araguaia no Para, é vistoriada após suspeita de desastre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Foi realizada uma vistoria pela equipe técnica do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), designada pelo promotor de Justiça Alfredo Martins de Amorim, em uma barragem de mineração na zona rural do município de Conceição do Araguaia.

A visita técnica se deu após denúncia anônima recebida pela Promotoria de Justiça, na qual foi relatada que a barragem do reservatório de resfriamento da mineração, construída pela empresa Horizonte Minerals, estaria com estrutura incompleta e sem monitoramentos adequados de cunho geotécnico, hidrológico e de deformação para prevenção de desastres.

Nesse sentido, a 2ª Promotoria de Justiça de Conceição do Araguaia instaurou procedimento de notícia de fato para apurar a questão, sendo realizada vistoria no local, coordenada pelo Engenheiro Ministerial José Cristiano de Oliveira. O Ministério Público aguarda o laudo conclusivo, sendo fundamental para formação do conjunto probatório quanto a eventual dano ao meio ambiente.