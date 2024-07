STF desobriga governo de pagar direitos trabalhistas de terceirizados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin cassou decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que havia condenado o Estado do Amazonas a pagar direitos trabalhistas a uma funcionária de uma empresa que prestava serviços para a Secretaria de Saúde do estado. Zanin atendeu um recurso apresentado pela PGM-AM (Procuradoria Geral do Estado).

A funcionária, que é técnica de enfermagem, alegou que não recebeu os direitos e processou a empresa e o estado pela inadimplência. Em setembro de 2020, a Justiça do Trabalho condenou o estado a arcar com as obrigações. A decisão foi confirmada pelo TST.

Na Reclamação enviada ao STF, o Governo do Amazonas argumentou que não havia comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo, e nem presunção de culpa do Ente Público, com base apenas na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado.

Além disso, o Governo do Amazonas sustentou que a condenação se baseou no entendimento de que o inadimplemento da empresa contratada pelo Poder Público frente ao seu empregado seria prova da omissão do Poder Público no seu dever de fiscalização, e, após isso, o TST obstou indevidamente o trâmite do recurso extraordinário.

O ministro Zanin afirmou que a decisão contestada violava precedentes vinculantes do STF e explicou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.