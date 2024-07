Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira (5), a previsão será de tempo bom, seco e ensolarado onde vai predominar no Acre, em Rondônia, no sul e sudoeste do Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru.

A previsão é de calor e chuvas, que podem ser intensas e acompanhadas de raios, no Amazonas, exceto no sul e sudoeste do estado. As temperaturas variam entre 19°C e 35°C.