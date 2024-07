Se Marcus pedir para Marfisa renunciar vice, Petecão diz que não se opõe

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com a indicação da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), para a pré-candidatura de Marcus Alexandre (MDB) à prefeitura da capital, o destino da continuidade de Marfisa como vice-prefeita de Bocalom até o fim do mandato está em cheque.

De acordo com o senador Sérgio Petecão, que é presidente estadual do Partido Social Democrático, esposo de Marfisa Galvão e quem a indicou na chapa de Marcus Alexandre, a avaliação é de que a pré-candidata tenha condições de continuar no cargo já que não há impedimento em Lei que a obrigue a renunciar, mas ainda não foi feita nenhuma discussão sobre o tema e não irá se opor a uma decisão de Marcus. “Eu penso que ela vai continuar lá, mas fora da gestão, porque ela não participa e o Bocalom não chama ela pra nada. Não paramos pra discutir isso, mas acho que uma renúncia é muito forte e não pega bem pra ninguém. Se houver a necessidade e o Marcus Alexandre entender que essa decisão é importante para a campanha, eu não vejo nenhum problema”, disse.

Questionado se ainda há o que ser feito por Marfisa dentro da gestão de Tião Bocalom, já que, segundo Petecão, a vice-prefeita foi excluída das atividades da prefeitura, o senador defendeu que sua esposa pode fazer muito em prol da população ocupando o cargo, mesmo sem usar a estrutura da prefeitura. “Ela pode fazer com a estrutura do partido, já que o Bocalom nunca deu oportunidade pra ela, até porque agora não justifica usar qualquer tipo de estrutura da prefeitura. Temos que tocar com a estrutura que nós temos”, concluiu.