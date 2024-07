Rita Cadillac namorou Zezé di Camargo? Verdade surpreende Zilú; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rita Cadillac falou e não foi pouco! A ex-chacrete, conhecida por sua trajetória na televisão, fez revelações surpreendentes. Rita participou do podcast “Café com Respostas”, apresentado por Zilu Godoi.

No episódio divulgado na quinta-feira, 04 de julho, ela revelou uma antiga relação com Zezé Di Camargo e deixou Zilu, ex-mulher do cantor, completamente chocada. Principalmente ao contar que o sertanejo costumava frequentar sua casa, antes da fama.

Anúncios

No bate-papo, Rita relembrou os primeiros passos de Zezé Di Camargo na carreira musical: “Eu conheci o seu ex-marido quando ele veio de Goiânia pra gravar. ‘Ah, chegou um menino de Goiânia que vai gravar, não tem grana pra gravar, isso e aquilo’. Eu falei: ‘Se quiser levar lá na minha casa, está sempre aberta’”, disse Rita.

Naquela época, ela já era uma figura conhecida no entretenimento. Seu sucesso era por conta do trabalho como Chacrete, dançarina do extinto programa de Chacrinha, onde ficou por oito anos.

Rita Cadillac ajudou Zezé

No papo, a ex-dançarina recordou que Zezé frequentava sua casa regularmente: “Eu tinha uma funcionária que era muito fã dele! Ele ia lá, almoçava e tal… Teve um dia que ele foi fazer uma foto para a capa de um disco e precisava ter uma roupa. Fui eu quem o ajudei, ofereci uma jaqueta”, continuou.

Zilu, surpresa, aliás, respondeu: “Eu nunca soube nem que ele ia na sua casa.”

Apesar da amizade, Rita garantiu que nunca teve envolvimento amoroso com Zezé. “Mas posso lhe falar uma coisa? Nunca houve nada,” afimou ela. “Sempre brinquei muito com ele, dizendo: ‘Zezé, você tem que crescer um pouquinho mais’, porque eu colocava salto, e ele ficava baixinho.”

Decepção e mágoa

A decepção, entretanto, veio anos depois, quando Rita Cadillac encontrou Zezé, já famoso, em um show: “Aí se passaram uns anos, encontrei com ele num show e perguntei: ‘E aí, Zezé, cresceu?’. Ele olhou para a minha cara e disse: ‘Cresci tanto que eu posso comprar um shopping inteiro’. Eu falei: ‘Parabéns’, e dei a volta,” contou Rita.

Ao ouvir o relato, Zilu expressou sua surpresa e pediu desculpas. “Eu não sabia. Nunca presenciei, porque eu jamais aceitaria presenciar uma resposta dessa. Principalmente, para alguém que um dia estendeu a mão… desculpas.” Rita prontamente respondeu: “Você não tem que pedir desculpas.”