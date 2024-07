Rio Branco avalia criação de barragem no rio para captar água na estiagem

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco e órgãos de defesa e controle avaliam estratégias para contornar e evitar possíveis danos causados pela severa estiagem que afeta a capital acreana e o Rio Acre, que abastece a população.

O nível do Rio Acre tem alcançando níveis preocupantemente baixos, atualmente medindo 1,78 metros, próximo à histórica marca dos últimos 52 anos, quando em 2 de outubro de 2022, marcou 1,25 metros.

O diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, destacou a necessidade de um plano de contingência robusto para enfrentar a seca, enfatizando a possibilidade de intervenção no Rio Acre, com criação de barragem, canalização e aprofundamento no ponto do flutuante, para que a captação de 1.600 litros por segundo seja possível.

A prefeitura destaca a importância de medidas cuidadosas, reforçando a necessidade de um esforço conjunto e coordenado para enfrentar os desafios impostos pela seca no Rio Acre.

Participaram da reunião que trata o assunto a Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal (Comdec), Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) e o Ministério Público do Acre (MP-AC).

Com informações da Prefeitura de Rio Branco