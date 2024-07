Rede usa retórica pró-Lula para justificar diálogo com Jenilson Leite

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ausência foi percebida no anúncio de Marfisa Galvão (PSD) como vice de Marcus Alexandre: o porta-voz da Rede Sustentabilidade no Acre, professor Inácio Moreira, não referendou a foto junto com os outros nove partidos que compõem aliança com o MDB.

No paralelo, Moreira conversava com Jenilson Leite (PSB) que passou os últimos dois dias em Brasília, pedindo as bênçãos do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, para que o PSB tenha candidatura própria em Rio Branco.

Siqueira teria dado liberdade às lideranças do partido no Acre para que o partido “se definisse”. Foi a senha que Jenilson Leite e César Messias queriam. A dupla não perdeu tempo: costurou a primeira malhadeira no partido Rede Sustentabilidade.

Fábio Vaz, integrante da executiva nacional do Rede Sustentabilidade e marido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aceitou o debate. Tirou até foto com César Messias e Jenilson Leite. E sugeriu um compromisso formal: um café da manhã com o porta-voz do Rede Sustentabilidade do Acre, Inácio Moreira.

“Eu não posso me negar a conversar com um partido que é da base do governo do presidente Lula”, justificou Moreira. “O Rede Sustentabilidade vai estar onde houver maior número de partidos da base do presidente Lula”.

O café da manhã entre César Messias, Jenilson Leite e Inácio Moreira acontece nesta sexta-feira (5) na sede do PSB.