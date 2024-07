Marfisa avalia renúncia e possibilidade de tratar assunto com Marcus Alexandre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A vice-prefeita de Rio Branco e pré-candidata a vice-prefeita na chapa adversária da gestão, Marfisa Galvão, disse ao ac24horas na tarde desta sexta-feira (5) que avalia renunciar ao cargo na administração do prefeito Tião Bocalom. A declaração acontece depois que o senador Sérgio Petecão (PSD), que fez sua indicação para composição na chapa de Marcus Alexandre (MDB), disse na manhã de hoje que não fará oposição caso o emedebista peça que Marfisa renuncie.

“Estou avaliando essa situação, eu sempre ouço muito as pessoas e o sentimento do povo é por mudança. A preocupação no momento é me apresentar para o eleitor, contar um pouco da minha história. Se houver necessidade de tratar esse assunto, tratarei com os partidos que nos apoiam e o próprio Marcus Alexandre, com muita responsabilidade”, afirmou.

O senador Sérgio Petecão, que é presidente estadual do Partido Social Democrático e esposo de Marfisa Galvão, disse mais cedo à reportagem que, mesmo diante do isolamento da vice-prefeita da gestão de Tião Bocalom, não vê necessidade de uma renúncia, mas afirmou que não fará qualquer tipo de oposição caso o pré-candidato a prefeito Marcus Alexandre faça orientação neste sentido.

“Eu penso que ela vai continuar lá, mas fora da gestão, porque ela não participa e o Bocalom não chama ela pra nada. Não paramos pra discutir isso, mas acho que uma renúncia é muito forte e não pega bem pra ninguém. Se houver a necessidade e o Marcus Alexandre entender que essa decisão é importante para a campanha, eu não vejo nenhum problema”, disse.