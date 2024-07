Jornalista, cantor e amante: lista com cotados para ‘A Fazenda 16’ vaza

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com a previsão de estreia para o dia 17 de setembro, o elenco da 16ª temporada de A Fazenda já começa a ganhar forma. Desde ex-amantes, como Gilson de Oliveira, até ex-jornalistas globais, como Fernando Rocha, o reality rural da Record TV deverá reunir nomes polêmicos que possuem grandes chances de animar a atração.

De acordo com uma lista divulgada pelo portal Realitys Vip nesta quinta-feira (05), Dudu Camargo, Christina Rocha, Fabíola Gadelha, e o ex-global Fernando Rocha integram o time de jornalistas da temporada. Nomes de subcelebridades veteranas também marcam presença na lista, como: Mulher Melão, Sabrina Boing Boing, Sula Miranda.

Gilson de Oliveira, que ficou nacionalmente conhecido como o amante de Gracyanne Barbosa, também é um dos fortes concorrentes à participar da 16ª edição do reality rural e aparece na listagem. Além dele, Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda (BBB24), que ficou famosa ao polemizar com o término do casamento ainda com o ex-companheiro no confinamento, poderá integrar o time de peões.

Os famosos não param por aí: Ximbinha, ex-marido da cantora Joelma, MC Pipokinha (cantora/criadora de conteúdo adulto), MC Loma (Influenciadora), Beto Jamaica (É o Tchan!), Tulla Luana (Youtuber), Yuri Bonotto (ex-bombeiro da Eliana), Pepita (cantora), Andreia Andrade (ex-mulher de Nahim) e Letícia Medina (atriz), poderão marcar presença na atração.