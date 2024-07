Inova Talentos tem 161 vagas abertas e bolsas de até R$ 8,4 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O programa Inova Talentos está com 161 vagas abertas em julho, com bolsas de até R$ 8,4 mil para pesquisadores. Criado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Inova Talentos possibilita que profissionais de diferentes áreas e com diferentes níveis de formação atuem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) dentro da indústria.

As oportunidades são para técnicos, graduados, mestres e doutores. As vagas estão disponíveis no Acre, na Bahia, no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e em Sergipe. Além de vagas presenciais, há opções híbridas e remotas.

As oportunidades deste mês abrangem áreas como administração, marketing, publicidade, química, engenharias, mecânica, ciência da computação, matemática, contabilidade, economia, gestão empresarial, farmácia, biologia, biomedicina, estatística, física, psicologia, entre outras.

Confira alguns exemplos de vagas ofertadas em julho:

• Embraer busca mestre em engenharia, administração, relações internacionais, economia, marketing ou publicidade para trabalhar com tecnologias emergentes e tendências da mobilidade aeroespacial, com bolsa de R$ 4,5 mil.

• Total Express busca mestre em engenharia da computação ou ciência da computação para trabalhar com realidade aumentada para triagem de encomendas, com bolsa de R$ 3 mil.

• Senior Sistemas busca graduado em ciências da computação ou sistemas de informação para trabalhar com desenvolvimento de aplicações inovadoras em dados e IA, com bolsa de R$ 7 mil.

• Samarco busca doutor em ciência da computação, ciência de dados, engenharia de software, estatística ou áreas correlatas para trabalhar com aplicação de inteligência artificial para monitoramento, com bolsa de R$ 6,5 mil.

Os prazos para candidatura e o link para inscrição estão no site do Inova Talentos.

Sobre o Inova Talentos

Por meio do Inova Talentos, o IEL recruta, seleciona e capacita os profissionais em parceria com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas

(IPT).

O contrato com a instituição de pesquisa parceira, tanto no caso do CNPq como do IPT, permite aos participantes atuarem no projeto por, pelo menos, 12 meses, podendo ser estendido por mais um ano.