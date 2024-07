Governo e prefeitura constroem escola em Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Como resultado de parceria com o governo do Estado e investimento de mais de R$ 1 milhão, a prefeitura prefeitura de Mâncio Lima está construindo a Escola de Ensino Fundamental Artur Lebre no bairro Guarani.

A nova escola possui uma estrutura moderna, com seis salas de aula amplas e climatizadas, sala de Ensino Especial, área de recreação, banheiros, refeitório e a parte administrativa. Computadores com acesso à internet serão disponibilizados para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.

“Quando assumimos, em 2017, as condições desta escola eram precárias e chovia dentro das salas de aulas e nas outras dependências. Travamos uma batalha na busca de recursos para reformar, fizemos um trabalho paliativo, mas, sempre com o desejo de deixar uma escola a altura do bairro e do modelo de educação inclusiva e humana. Este é um investimento no futuro de nossas crianças e adolescentes. Graças a sensibilidade do Secretário Estadual de Educação e do Governador Gladson Cameli vamos entregar uma escola nova construída do zero, ampla, moderna, climatizada e que vai orgulhar a clientela que ali frequenta”, disse Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima, lembrando que em oito anos de sua gestão foram construídas 19 escolas municipais.

“Destas 19, fizemos 16 só com recursos próprios e cinco foram reformadas, essencialmente para atender à crescente demanda por vagas e proporcionar um ambiente de aprendizado adequado e estimulante para as crianças e adolescentes”, destacou o gestor municipal.

A gestora da escola Artur Lebre, Professora Edinalva Dias, diz que a comunidade escolar está ansiosa pelas novas instalações.

“Temos vivenciado um período de muito aprendizado e avanço educacional e, estamos muito orgulhosos por daqui há alguns meses recebermos o novo prédio da escola Artur Lebre, bonito, aconchegante e acolhedor. Agradecemos à gestão municipal que busca atender aos pedidos e necessidades da escola com agilidade”, afirmou.

A escola Artur Lebre tem 29 de funcionários incluindo equipe gestora, professores, assistentes e funcionários de apoio (AOSD). Atende um público de 210 alunos nos turnos manhã e tarde, do 1° ao 5° ano, sendo oriundos dos bairros Pé da Terra, Virgíneos, Santo Antônio, Guarani e Ramal dos Caetanos.

Escola ribeirinha

O convênio entre a Prefeitura de Mâncio Lima e o governo do Estado também incluiu a reconstrução de uma escola ribeirinha a comunidade Bom Jesus, no Rio Azul com 4 salas de aulas no valor de R$ 686 mil.

“Nós tivemos diversos avanços durante a atual gestão, escolas que estavam em situações precárias tiveram que ser reconstruídas do zero demonstrando a preocupação com a qualidade dos espaços físicos para atender a nossa clientela de 3,2 mil alunos na Rede Municipal de Ensino. Sabemos que ainda precisamos avançar em outros aspectos, contudo. A parceria com o governo do Estado garantiu conquistas históricas levando o Município a melhorar os índices no processo ensino aprendizagem”, acrescentou Júnior Pinho, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Mâncio Lima.