Gladson e Zequinha inauguram hoje rotatória entre avenidas de Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira, 5, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli vai participar de inaugurações com o prefeito Zequinha Lima. Às 17h30, os gestores vão inaugurar a rotatória no encontro das Avenidas Copacabana e 25 de Agosto, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), é o local de Cruzeiro do Sul que concentra a maior parte dos acidentes do município. O investimento do governo e prefeitura na rotatória foi de R$ 700 mil e o objetivo é reduzir os acidentes, aprimorar a mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos e facilitando o deslocamento dos cidadãos.

Também nesta sexta haverá a inauguração do Casa de Apoio do Juruá.