Fonte luminosa é inaugurada com chuva e lambada na Praça da Revolução

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco entregou na noite desta sexta-feira (5), no centro de Rio Branco, a fonte de água luminosa e interativa na Praça da Revolução (vídeo no fim da matéria). Além disso, o prefeito Tião Bocalom entregou a reposição da placa e higienização da estátua de Plácido de Castro e assinou o edital do concurso do Hino de Rio Branco.

De acordo com o secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, a benfeitoria custou R$ 400 mil e faz parte de um remodelamento urbanístico de um dos principais cartões postais da cidade. A fonte tem 50 bicos de saída de água, que são movimentadas por caixas de som, e jogam para cima água do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco com reforço de filtro que compõe o sistema, o que possibilita banhos na fonte, mas outras etapas devem dar continuidade à reforma da Praça da Revolução.

Anúncios

A Prefeitura ainda definiu o horário de funcionamento da fonte, mas à priori, segundo o secretário, o funcionamento vai de 19h às 21h, e policiais militares do gabinete do prefeito Tião Bocalom garantirão a integridade do investimento.

“Tem uma segunda parte que muito em breve vamos entregar, que é uma fonte contemplativa que será instalada abaixo do tótem, e a parte três será um deck que ficará à beira da Avenida Brasil. Toda essa reforma custará em torno de R$ 1,7 mi”, disse.

Tião Bocalom disse que espera que a fonte luminosa traga mais público para o centro de Rio Branco, inclusive do interior do Acre. “Com certeza trazer muita gente do interior pra vir ver, então vai ser um local de visitação não só do povo de Rio Branco”, disse.

Questionado sobre o que será feito para garantir a segurança de visitantes na Praça da Revolução, Bocalom negou que a capital do estado passe por problema de segurança. “Nenhum fato mais complicado tem acontecido aqui na praça, porque realmente as câmeras estão aqui. Nós temos uns policiais aqui na prefeitura que estão de olho o tempo todo, então eu acredito que nós não vamos ter problema”, afirmou.

Chayane Silva Cordeiro, que compareceu com filho pequeno e o esposo para prestigiar a inauguração da fonte, disse que a obra tem grande importância para as pessoas que buscam lazer na cidade. “Deixa a praça bem mais bonita, é um dos destinos turísticos mais visitados”, opinou.

Douglas Souza, morador da Cidade do Povo, disse que a obra é importante, mas a resolução de problemas de infraestrutura nos bairros devem ser tratados com prioridade. “Eu nunca tinha visto [a fonte], é legal, mas ele oferece algo muito para o centro, não para os nossos bairros. Se tivesse algo lá, seria bem melhor”, falou.

Por fim, a primeira apresentação da fonte luminosa interativa aconteceu com a apresentação do grupo CIA do Forró, que dançou entre as águas.

Escolha do Hino de Rio Branco

Segundo a Fundação Garibaldi Brasil, o edital do concurso para escolha do Hino de Rio Branco será lançado no Diário Oficial do Estado na próxima segunda-feira (8).

Os prêmios em dinheiro serão distribuídos na seguinte ordem: R$ 12 mil para o primeiro lugar; R$ 5 mil para segundo lugar e R$ 3 mil para o terceiro lugar.

VEJA AS FOTOS DE WHIDY MELO: