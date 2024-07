Expoacre Juruá será lançada pelo governo no dia 13 de julho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A 19ª edição da Expoacre Juruá, segunda maior feira agropecuária do Acre, será oficialmente lançada pelo governo do Estado no sábado, 13 de julho.

Com expectativa de movimentação financeira recorde e grande público, a feira agropecuária será realizada no hall de entrada do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Até o momento, o sertanejo Murilo Huff, a tecnomelody Manu Bahtidão, a banda gospel Som e Louvor, além de Raquel dos Teclados, artista do estilo musical seresta, são as atrações nacionais confirmadas para o evento.

“Estamos preparando uma festa especial para o povo do Acre, em especial aos moradores do Vale do Juruá. Com empenho e dedicação, o governo e parceiros têm trabalhado para transformar a Expoacre Juruá num evento ainda mais atrativo e rentável, e quem ganha com isso é o povo trabalhador do nosso estado”, ratifica o governador Gladson Cameli.

De acordo com a organização, durante o lançamento também será divulgada a programação da feira.