Ex-BBB Hana Khalil abandona veganismo após 9 anos: ‘Não consegui mais lidar’

A influenciadora e ex-BBB Hana Khalil fez um desabafo surpreendente, nesta sexta-feira, 5, sobre o veganimo, estilo de vida que ela vinha mantendo há nove anos. Em uma carta aberta, publicada no Feed de seu Instagram, ela relatou estar convivendo com problemas que a fizeram deixar a dieta alimentar que praticava.

Terceira eliminada do BBB19, Hana se destacou por seu grande apoio ao veganismo. Em texto, ela expôs as razões pessoais e de saúde que a levaram a romper com a restrição no cardápio, detalhando os desafios que precisou enfrentar para seguir na dieta.

“Por muito tempo, dividi um recorte da minha realidade publicamente que envolvia o movimento vegano, e venho aqui hoje compartilhar uma das esferas da minha vida que foram transformadas: depois de 9 anos não consegui mais lidar e administrar a minha intolerância intestinal às leguminosas e a minha deficiência de B12 e ferro”, iniciou Hana em seu desabafo.

A produtora de conteúdo contou como sua dieta, rica em leguminosas e principal fonte de proteína para veganos, afetou negativamente sua saúde.

“Para quem não sabe, as leguminosas são a fonte principal de proteína da alimentação vegetariana estrita. Eu genuinamente amo vegetais. Gosto de um prato enorme de arroz com feijão, lentilhas. Meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente. Teria sido fascinante se em todas as refeições que eu fizesse, em torno de 15 minutos, minha barriga não estufasse, doesse e desencadeasse o que tive vergonha de dividir durante todos esses anos: gases descontrolados e diarreia sem motivo algum”, desabafou.