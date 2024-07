Do gospel ao pop, Priscilla fala sobre mudanças de nome e de carreira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Antes Priscilla Alcântara, a cantora Priscilla se tornou nacionalmente conhecida por ter apresentado o “Bom Dia & Cia”, no SBT, nos anos 2000. Em seguida, pela carreira musical no gospel e, mais recentemente, pela mudança radical na carreira artística, indo para o pop e modificando radicalmente o seu visual.

Em entrevista ao “The Noite” na quinta-feira, 4, a artista falou sobre suas muitas fases. Priscilla, que lançou recentemente um álbum com seu nome e participações de talentos como Péricles e Pabllo Vittar, comentou também a mudança no seu nome artístico, com a retirada do sobrenome Alcântara.

“Foi pela vontade de fazer uma coisa nova. Achei que já tinha feito muita coisa que ficou marcada como Priscilla Alcântara. Como esse álbum foi o meu primeiro oficialmente no pop, queria que as pessoas não me associassem artisticamente ao que fiz no passado. Não que eu ignore ou negue, mas é outra fase”, explicou.

Priscilla ainda relembrou os tempos em que foi apresentadora no SBT, quando ficou marcada pelo trabalho com Yudi Tamashiro, de 2005 a 2013.

“Fiquei tanto tempo na televisão que eu esqueci que o meu sonho era a música. Quando saí, pensei: ‘Acabou. Saí da TV e o povo não me conhece na música. O que eu faço agora?’. Fiquei desesperada. Tentei voltar a todo custo, produzir programas independentes, mas vi que estava dando tudo tão errado e achei que isso poderia ser um sinal para eu encerrar esse ciclo e ver o que a vida tinha reservado para mim de novo”, contou a artista.

E finalizou: “Foi aí que deu certo na música e disse: ‘Agora acho que começo a viver do meu verdadeiro sonho’. Foi exatamente o que aconteceu”.