Dia do Cooperativismo será celebrado neste sábado no Acre

A cooperativa de crédito Sicoob Credisul, em parceria com o Sistema OCB Acre, promove neste sábado (6), o Dia de Cooperar, ou como é mais conhecido – Dia C. Com o tema “Juntos fazemos mais pelas pessoas e por comunidades inteiras”, a iniciativa levará ações voltadas para as crianças do bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Este ano, o Dia de Cooperar acontecerá na Escola Francisco Augusto Bacurau, localizada na Rua Senador Guiomard, 480, bairro Vila Betel, das 8h às 11h da manhã.

O Dia C une, celebra e dá visibilidade às ações de impacto socioambiental das cooperativas brasileiras. No Acre, as atividades promovidas serão voltadas para crianças. Entre elas, estão a ação “Plantar para o Futuro”, com a distribuição de mudas frutíferas, além de lanches, brincadeiras e leituras sobre educação financeira.

O programa Dia de Cooperar busca sensibilizar, mobilizar esforços e convergir ações para transformar a sociedade, com a ajuda de cooperativas em todo o Brasil, que promovem atividades e ações voluntárias em suas regiões. Essa iniciativa demonstra à comunidade cooperativista e aos demais setores da sociedade o potencial das cooperativas no campo da responsabilidade social.

O resultado é um grande dia de celebração, no qual são ofertados à comunidade atividades voluntárias com temas ligados à cultura, educação, responsabilidade socioambiental, esporte e lazer.