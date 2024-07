Convenção que oficializa candidatura de Marcus e Marfisa será em 26 de julho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após os partidos que compõem a aliança de apoio ao pré-candidato Marcus Alexandre aprovarem o nome de Marfisa Galvão como pré-candidata a vice-prefeita da capital, o emedebista revelou nesta quinta-feira, 4, que a convenção partidária será realizada no dia 26 de julho.

Alexandre contou que no fim de julho terá início a sua candidatura. “Então, dia 26, a gente dá o start. A gente começa esse trabalho de apresentar uma alternativa, um projeto que vai fazer a prefeitura voltar a trabalhar no bairro, cuidar com carinho e enfrentar desafios. Eu acredito muito nisso. Estou fazendo o meu melhor mais uma vez, me pondo à disposição do povo de Rio Branco para trabalhar”, declarou.

Durante o anúncio da convenção, Marcus ainda elogiou sua vice, Marfisa Galvão. “É uma honra estar ao lado da Marfisa e saber que nós vamos juntos cuidar com amor e carinho. Primeiro dessa campanha, que começa daqui a uns dias, e vamos apresentar o que temos no coração, a vontade de trabalhar, de superar os desafios, de ser amigo e parceiro da nossa cidade”, afirmou.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições). Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.