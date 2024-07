Bocalom lança Plano de Produção Agrícola e construção de galpões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL) realizou nesta sexta-feira, 5, uma agenda na Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA), na Sobral. Durante o evento, o gestor lançou o Plano de Produção Agrícola e deu a ordem de serviço para a construção de galpões destinados ao polo agroindustrial das famílias no município.

O secretário de agricultura do município, Eracides Caetano, explicou que serão 4 galpões construídos. O primeiro, com dimensões de 25 por 70 metros, será destinado à garagem e posto de lavagem. O segundo, com 45 por 70 metros, abrigará máquinas de milho, arroz, feijão e dois secadores para atender os produtores rurais. O terceiro galpão, com área de 30 por 30 metros, será específico para armazenar calcário e o último destinado à indústria de leite. O investimento total será de R$ 6,3 milhões, provenientes de recursos próprios da gestão municipal.

Ações para fortalecer a agricultura familiar no Acre

O prefeito Tião Bocalom garantiu que a obra faz parte do conjunto de ações que a prefeitura está implementando para restabelecer a agricultura familiar no estado. “Começamos com a recuperação de ramais, depois entramos com a mecanização, junto com a mecanização veio o calcário, o adubo, as sementes e as mudas. E agora o produtor está produzindo, que é isso que queremos: comer arroz do Acre, feijão do Acre, derivados de milho do Acre, leite do Acre, enfim. Para que possamos consumir nosso próprio produto e para que o comércio local possa vender nosso produto, ele também precisa ser bem beneficiado”, declarou.

O chefe do executivo municipal disse ainda que a construção dos galpões vai beneficiar os produtores rurais da capital e incentivar a produção. “A prefeitura está incentivando a produção primária e agora a produção secundária, garantindo ao nosso pequeno produtor a secagem, o beneficiamento, o empacotamento e a orientação para a venda no mercado local. Assim, completamos todo o ciclo para que o agricultor familiar possa valorizar seu produto e ganhar dinheiro. É nessa linha que estamos lançando a construção desses galpões. Serão galpões para máquinas de beneficiamento e secagem, e também para armazenar as máquinas, para que não fiquem expostas ao tempo, além de galpões para guardar calcário. Também temos a indústria de leite de soja do outro lado, que já vai começar a funcionar”, declarou.

Caetano ressaltou que aproximadamente 2,5 mil famílias de produtores rurais serão beneficiadas com a construção desses galpões. “O plano é iniciar a mecanização, mas, na verdade, já temos 470 hectares prontos. Agora, a meta é alcançar pelo menos 2.500 hectares de terra no município”, explicou.

A gestão acrescentou que, somente com máquinas de beneficiamento de arroz, feijão e milho, já foram investidos R$ 7,4 milhões. O programa de Mecanização Agrícola, iniciado em 2021, já alcançou mais de 2.875 hectares com gradagem. O kit horta foi entregue a 618 produtores. Cerca de 190 toneladas de calcário e 188,8 toneladas de adubo já foram disponibilizadas aos produtores. As famílias beneficiadas chegaram a 1.988.

Produtor rural elogia trabalho na agricultura e destaca importância do programa Vaca Mecânica

O produtor rural do Ramal da Saracura, Palmieles Souza, elogiou o trabalho voltado à área de agricultura no município. Além disso, ele afirmou que o programa da Vaca Mecânica será de fundamental importância para a população. “Queremos agradecer ao apoio da prefeitura nesse projeto”, declarou.

Participaram da solenidade, o pré-candidato a vice, Alysson Bestene, o presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném, vereadores Francisco Piaba e João Marcos Luz, o senador Márcio Bittar e demais autoridades presentes.

