Assis Brasil é um dos 8 municípios críticos para enfrentar o contrabando de migrantes

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou esta semana um plano contra o contrabando de migrantes e o tráfico de pessoas. O objetivo é fortalecer a colaboração internacional e ajudar as vítimas desse tipo de crime. O Plano de Ação em Enfrentamento ao Contrabando de Migrantes foi desenvolvido após a análise da movimentação nas fronteiras do país.

No Brasil, a maior parte dos migrantes vem da América Latina e Caribe, da África e da Ásia, em busca de melhores condições de vida por aqui ou estão de passagem para entrar na América do Norte.

As rotas de chegada são variadas, aéreas, terrestres, fluviais e marítimas.

O Ministério da Justiça identificou oito municípios onde a situação do contrabando de migrantes em áreas de fronteiras é mais crítica. São eles Pacaraima e Bonfim, os dois em Roraima, Assis Brasil, no Acre, São Gabriel da Cachoeira e Itabatinga, no Amazonas, Foz do Iguaçu, no Paraná, Guarulhos, em São Paulo e Brasília.

O plano foca na prevenção ao contrabando e tem quatro objetivos: chamar a atenção da sociedade para o problema por meio de campanhas educativas, aperfeiçoar o controle de fronteiras e ação das forças de segurança, fortalecer a proteção social em imigrantes vítimas de contrabando e intensificar a cooperação internacional.