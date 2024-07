Ana Hickmann se emociona com pedido de casamento e conta detalhes; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Hickmann falou sobre o pedido de casamento que a surpreendeu quando ela e o amado, o também apresentador Edu Guedes, passeavam por Portugal, onde o casal ainda está viajando a trabalho.

“Conta o que você acabou de fazer. O que você fez e me deixou sem ar. Me deixou chorando, emocionada, e foi a coisa mais linda do mundo”, disse ela ao registrar em vídeo um momento íntimo com o namorado, com publicação em seu Instagram, nesta sexta-feira, 5.

Anúncios

“Fiz uma surpresa pra você, que nem eu sabia que ia fazer naquela hora”, respondeu o chef de cozinha.

“Ele me entregou uma carta, que eu não vou compartilhar porque essa é só minha. No final dessa carta estava escrito: ‘P.S.: Você quer casar comigo?’. E eu disse ‘sim!’”, contou a contratada da Record TV.

“Hoje é meu primeiro dia como noiva e noiva de piloto. Eu tô tão feliz! É melhor correr solteiro ou noivo?”, brincou ela no vídeo.

“E a viagem que seria apenas pra acompanhar o meu amor, se tornaram dias que marcarão a minha vida pra sempre!”, escreveu ela na legenda da publicação.