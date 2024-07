‘A Grande Conquista 2’: Eliminada, Any analisa trajetória no jogo e aponta erro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Any foi a oitava eliminada de ‘A Grande Conquista 2’ ao receber 15,58% dos votos do público da Record TV. Após deixar a mansão, ela participou do quadro o ‘Grande React’, com Lucas Selfie e Ju Nogueira, e abriu o jogo sobre o período em que esteve confinada, apontando o que pode ter prejudicado e causado sua saída.

No bate-papo, o apresentador revelou para Any que ela era uma das favoritas no programa, mas acabou sendo a menos votada da edição, deixando de vez o jogo. Foi neste momento que Selfie a questionou sobre o que poderia ter prejudicado o jogo dela;

“Acho que alguns problemas que tive na Mansão, na convivência. Isso foi me desestabilizando. Reality show, quando assiste pela TV, é uma coisa, ali é totalmente diferente. Fui perdendo a gana”, disse.

Ainda na conversa, Any fez questão de apontar quem não merecer ser o grande campeão da temporada. Ela apontou três pessoas, Rambo e Fernando, com quem ela disputou a Zona de Risco, e Geni, com quem teve atritos.

