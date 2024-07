Ufa! Corinthians bate Vitória com gol no finzinho e respira mais aliviado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2 nesta quinta-feira (4), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro e Alerrandro marcaram duas vezes cada. Giovane marcou o da vitória nos acréscimos.

Rodrigo Garro fez dois golaços para o Corinthians, ambos de fora da área e no primeiro tempo. O segundo, de primeira e no ângulo, foi uma pintura. Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, falhou em ambos os lances. No fim, Giovane marcou um bonito gol após bate-rebate.

Anúncios

O Timão do interino Raphael Laruccia abriu o placar, levou o empate e conseguiu retomar a vantagem ainda na etapa inicial. No segundo tempo, o time não conseguiu aproveitar os contra-ataques e viu o segundo do Vitória na parte final, de pênalti. O Corinthians ainda teve forças para buscar a vitória nos acréscimos.

O Corinthians venceu após nove rodadas e vai a 12 pontos, na 17ª colocação. O Vitória é o 16º, com os mesmos 12 e uma vitória a mais.

O Timão busca com pressa um novo treinador. As principais opções são Fabio Carille (Santos) e Ramón Díaz (sem clube e ex-Vasco). A ideia é definir o substituto de António Oliveira nas próximas horas.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. O Vitória receberá o Criciúma, no mesmo dia.

Show de Garro

O Corinthians não teve grande atuação no primeiro tempo, mas foi salvo por Rodrigo Garro e também pela ajudinha de Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória.

Logo aos 3 minutos, Luan chutou de fora da área para grande defesa de Matheus Donelli, que tocou na bola antes dela ir no travessão.

Quando o placar marcava 25 jogados, Rodrigo Garro arriscou de fora da área e Lucas Arcanjo aceitou. A jogada começou com paciência na saída de bola, com toques para lá e para cá até Gustavo Henrique lançar Pedro Henrique, que tabelou com Igor Coronado e passou para Garro finalizar.

O Timão não teve muito tempo para comemorar. Aos 36, Hugo cortou mal um cruzamento e Alerrandro bateu de primeira para deixar tudo igual. Novo vacilo defensivo do Corinthians num lance que parecia banal.

Os donos da casa voltaram ao ataque e retomaram a vantagem novamente com Garro, em um golaço. Lucas Arcanjo saiu mal em escanteio e o meia argentino bateu na veia, no ângulo. 2 a 1.

Nos acréscimos, a arbitragem foi chamada para checar possível cartão vermelho para Yuri Alberto após dividida com Lepo. O juiz foi ao vídeo e decidiu dar apenas o amarelo.

Corinthians arranca vitória

O Corinthians voltou razoavelmente melhor para o segundo tempo e ofereceu menos espaços ao Vitória no segundo tempo.

Anúncios

O problema é que o Timão não conseguiu ter o controle do jogo em momento algum. Nos poucos contra-ataques oferecidos, Wesley errou e desperdiçou as chances.

A partida caminhava para o empate até os 39 minutos do segundo tempo, quando Léo Mana cometeu pênalti bobo ao tocar com o braço numa bola inofensiva de Janderson. Alerrandro converteu a penalidade máxima.

Nos minutos finais, o Corinthians se lançou ao ataque e viu Lucas Arcanjo fazer uma defesa incrível em cabeceio de Cacá. Mas ainda havia tempo para o garoto Giovane fuzilar as redes do Vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Vitória do Timão na raça.

Lances importantes

1 a 0. Aos 25 minutos, Rodrigo Garro bateu de fora da área no canto, sem muita força, e o goleiro Lucas Arcanjo aceitou.

1 a 1. No minuto 36, Alerrandro aproveitou bobeada de Hugo e bateu de primeira com a canhota para deixar tudo igual.

2 a 1. Aos 42, Lucas Arcanjo saiu mal em escanteio, a defesa rebateu e Garro, novamente de fora da área, acertou um lindo voleio para recolocar o Corinthians na frente.

2 a 2. Aos 40 minutos do segundo tempo, Alerrandro converteu pênalti com categoria para marcar o segundo dele no jogo.

3 a 2. Aos 49 minutos do segundo tempo, Giovane aproveitou bate-rebate para dar a vitória ao Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 2 VITÓRIA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 4 de julho de 2024 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Igor Coronado, Yuri Alberto, Cacá e Gustavo Henrique (Corinthians) e Alerrandro (Vitória)

Público total: 37.956

GOLS:

Corinthians: Rodrigo Garro (2), aos 25 e 42 minutos do 1T; Giovane, aos 49 minutos do 2T

Vitória: Alerrandro (2), aos 36 minutos do 1T e 40 minutos do 2T

CORINTHIANS: Matheus Donelli, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Rodrigo Garro e Igor Coronado (Matheus Araújo); Pedro Henrique (Romero), Wesley (Ryan) e Yuri Alberto (Giovane). Técnico: Raphael Laruccia (interino)

VITÓRIA: Williean Lepo, Caio Vinicius (Raúl Cacéres), Wagner Leonardo e PK (Janderson); Luan (Dudu), Willian Oliveira e Jean Mota (Zé Hugo); Matheuzinho, Lucas Esteves e Alerrandro; Técnico: Thiago Carpini